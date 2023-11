La rassegna nasce con l’obiettivo di promuovere la danza contemporanea ed essere una piattaforma attenta ai giovani, all’innovazione e alla sperimentazione multidisciplinare. Un focus specifico in questa prima edizione sarà dedicato gli artisti del territorio che ritornano ad esibirsi nella loro città natale per la prima volta dopo esperienze professionali di alto prestigio. Sono ben quattro gli appuntamenti organizzati della rassegna, che affianca ai giovani coreografi compagnie e artisti affermati a livello internazionale. Off stage desidera configurarsi come un’ulteriore occasione di sviluppo di pensieri, esperienze e scambio tra artisti e pubblico intorno ai temi della danza.

La rassegna organizzata dalla collaborazione di Koreoproject diretta da Giorgia Maddamma, e con cui la danzatrice e coreografa barlettana Sara Bizzoca lavora da oltre dieci anni. Ad ospitare la rassegna è il teatro off di Barletta, Teatro Fantàsia, diretto da Alessandro Piazzola. L’Associazione Koreoproject molto attiva sul territorio pugliese ha prodotto numerosi spettacoli di danza contemporanea e teatro danza, stretto collaborazioni con Accademie, Enti Pubblici e Università nazionali ed estere e creato sinergie con artisti di vario genere, tra danzatori, attori, registi e musicisti di fama internazionale. L’Associazione svolge, oltre all’attività di produzione, anche promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo, occupandosi di organizzazione di performances di danza, musica, teatro e altri linguaggi, di residenze artistiche a supporto della produzione in ambito coreutico e teatrale e una pluralità di ulteriori iniziative volte ad avvicinare il pubblico alla creazione artistica contemporanea, nazionale e internazionale in tutte le sue forme e manifestazioni. È impegnata anche nell’attività artistico-educativa in ambito sociale, collaborando con l’Istituto Penitenziario di Lecce, per il quale organizza e gestisce laboratori didattico-artistici finalizzati al recupero e reinserimento in società dei detenuti, ma anche e soprattutto alla messa in scena di spettacoli aperti al pubblico in cui detenuti e artisti della compagnia Koreoproject interagiscono.

Il Teatro Fantàsia apre le porte del suo spazio per la prima volta ad una rassegna di danza, teatro che porta coraggiosamente avanti un progetto culturale e di formazione di altissimo profilo per la Città di Barletta. Off stage inoltre prevede la collaborazione di alcune Scuole di Danza del territorio a cui é stata affidata la creazione di preludi topic-specific in relazione agli spettacoli programmati: Scarpette Rosse di Maria Filannino, Teatro Danza di Flora Gargano e Ilaria Davvanzo di Trinitapoli. Il primo appuntamento è sabato 4 novembre ” RITORNI” Spettacolo di giovani coreografi tutti diplomati presso la Scuola Civica Paolo Grassi: Rossella Delvecchio, Veronica Messinese, Linda Petruzzelli, Aichatou Cherif. Gli spettacoli andranno in scena al Teatro Fantàsia in via Imbriani 144 a Barletta. Info e prenotazioni al 340 3310937