Il ricordo della Grande Guerra del ’14-’18 e della vittoria e conclusione il 4 novembre 1918 è vivo nella città di Barletta ancora oggi: celebrata la Giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate con numerose autorità civili, militari, associazioni di combattenti e delegazioni studentesche. Il programma si è svolto in vari punti del centro cittadino, con l’apposizione delle consuete corone commemorative ai caduti.

Il momento particolare in cui spiccano agli onori della cronaca internazionale gravi avvenimenti bellici nel mondo, soprattutto ricordiamo il conflitto in Ucraina e quello che sta sconvolgendo nuovamente il Medio Oriente tra Hamas e Israele, ci porta ad una riflessione sul valore e sulla necessità delle Forze Armate, volte soprattutto a portare pace, spesso in condizioni difficili che devono richiamare alla memoria i passati conflitti mondiali.

La mattinata è iniziata con gli Onori e la deposizione delle corone alla lapide dedicata ai Caduti, presso il Rivellino del Castello ex Comando e Presidio Militare. In seguito, il corteo attraversando i principali corsi cittadini si è fermato in memoria dei Caduti decorati con Medaglia d’Oro al Valor Militare, posta sui muri di Palazzo di Città. Infine, presentati gli Onori al monumento ai Caduti in Guerra e alla lapide dei Vigili urbani trucidati dai nazisti nel 1943 a Piazza Caduti, la cui memoria é valsa alla città la Medaglia d’Oro al merito militare e civile.

Presenti anche il senatore barlettano, Dario Damiani, il Viceprefetto Aggiunto Ilenia Piazzolla e per il Comune il vicesindaco Giuseppe Dileo e il presidente del Consiglio comunale, Marcello Lanotte.