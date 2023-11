Anche la Asl Bt partecipa alla Giornata Mondiale del Diabete in programma martedì 14 novembre: in piazza Principe Umberto a Barletta, infatti, dalle ore 9 alle ore 13, sarà possibile vivere un percorso di prevenzione e corretta informazione a cura del Distretto Socio-Sanitario n.4, diretto dal dott. Domenico Spinazzola.

In piazza saranno effettuate visite diabetologiche e glucotest, quindi sarà possibile ricevere informazioni corrette sul diabete, sui segni predittivi e sulla corretta gestione di questa patologia cronica. La presenza di esperti della nutrizione consentirà anche di ricevere consigli e suggerimenti per una corretta alimentazione.

Alle ore 9.30 partirà anche una camminata di 5 km non competitiva da piazza Principe Umberto, marciapiede Via S. Samuele, Lungomare Pietro Mennea direzione Porto e ritorno. Le visite sono gratuite e la partecipazione alla camminata non competitiva è libera.

La manifestazione, che vedrà la presenza anche di una rappresentanza del Comando 82° Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta e della Croce Rossa Italiana, si svolgerà in collaborazione con la LILT, Barletta Sportiva e Barletta Offroad.

“Ringrazio tutto il personale sanitario e amministrativo del Distretto – afferma il direttore del DSS Domenico Spinazzola – per l’impegno profuso relativo all’organizzazione di questa importante iniziativa di sensibilizzazione aperta al pubblico e volta alla corretta informazione nei confronti dei cittadini. Ogni occasione è fondamentale per ribadire l’importanza di fare sport a tutte le età, per suggerire percorsi di approfondimento con informazioni mirate per prevenire il diabete di tipo alimentare e tenerlo sotto controllo”.