Un gol all’88’ di Antonio Caputo vale un successo pesante per il Barletta che, al termine di una gara stoica e memorabile, supera 3-2 il Gravina dopo esser passato per due volte in svantaggio nel secondo tempo. Biancorossi che salgono a quota 19 punti in classifica, operando il sorpasso proprio ai danni della Fidelis Andria(sconfitta esterna a Gallipoli ndr), che ospiterà Cafagna e compagni proprio nel superderby di domenica prossima.

TABELLINO

BARLETTA (4-3-3): Provitolo; Rizzo (85’Lippo), De Marino, Silvestri, Inguscio (66’Sepe); Cafagna (57’Marilungo), Marconato (86’Marsili), Fornaro; Ngom, Diaz, Russo (75’Caputo). A disposizione: Guido, Bramati, Lobosco, Padovano. All.Ginestra

GRAVINA (3-5-2): Vlasceanu; De Min (90’Longo), De Gol, Morales; Murtas(66’Orlando), Vidal (48’Curvino), Ledesma, Coppola (75’Raso), Chiaradia; Da Silva, Santoro(86’Lauria). A disposizione: Iurino, Daddario, Symanski, Ramos. All. Catalano.

Marcatori: 54’Curvino, 57’Ngom, 59’Santoro, 71’rig.Diaz, 88’Caputo

Note: Angoli: 4-4. Ammoniti: Vidal, Murtas, Da Silva e De Gol; Fornaro (B). Espulsi: 62’De Gol per doppia ammonizione e al 91′ Fornaro per doppia ammonizione.

PRIMO TEMPO

2′ Conclusione di Cafagna che termina sul fondo.

12′ Occasione per Ngom! Ottimo spunto sulla sinistra per il 10 del Barletta, abile ad accentrarsi e a calciare. Altrettanto bravo Vlasceanu a rifugiarsi in corner.

17′ Ancora Barletta! Cross di Inguscio da sinistra, testa di Diaz che trova ancora un super Vlasceanu a blindare lo 0-0.

18′ Ci prova Santoro per il Gravina, blocca Provitolo.

23′ Si fa notare il Gravina con De Gol sugli sviluppi di un corner, tentativo a lato.

45+1′ Finisce 0-0 il primo tempo di Barletta-Gravina.

SECONDO TEMPO

49′ Gran bella punizione di Marconato, palla che termina di poco fuori alla sinistra di Vlasceanu.

52’Pericoloso il Gravina. Conclusione dalla distanza di Ledesma che trova la risposta di Provitolo.

54’Vantaggio dei murgiani. Errore di posizionamento della difesa biancorossa, ne approfitta Chiaradia che serve con i tempi giusti un pallone che Curvino può solo depositare in rete.

56’Pareggio del Barletta! Fornaro lavora palla sull’out di destra e serve Ngom che calcia a botta sicura e trova la risposta di Vlasceanu. Il numero 10 è bravo a fiondarsi sul pallone e a non dar scampo all’ottimo portiere ospite.

59’1-2 del Gravina. Ancora impreparata la difesa del Barletta e per Santoro è un gioco da ragazzi rientrare sul destro e fulminare Provitolo con una deviazione di Silvestri.

70’Gol del Barletta! 2-2! De Gol atterra Russo in area ed è calcio di rigore. Dal dischetto esecuzione perfetta di Diaz che trova il suo primo gol in biancorosso.

72’Gravina in dieci. Espulso De Gol per un doppio giallo.

80’Barletta ad un passo dal 3-2. Diaz si gira egregiamente in area e calcia, ancora Vlasceanu ad opporsi con l’ausilio del palo.

88’Antonio Caputo! Il 3-2 del Barletta! Cross di Marilungo, Fornaro ci arriva di testa, poi è Caputo a raccogliere al volo la respinta del portiere ospite e a far impazzire il ”Puttilli”!

90’Barletta in dieci per l’espulsione di Fornaro, anch’egli per doppia ammonizione.

90+5’Finisce qui! Vittoria di platino per il Barletta che batte in rimonta il Gravina.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Sergio Porcelli