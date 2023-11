E’ scattato il conto alla rovescia che porta all’avvicinamento del derby di calcio tra la Fidelis Andria ed il Barletta previsto per domenica 19 novembre allo Stadio “Degli Ulivi”. Non c’è ancora ufficialità ma la sfida si dovrebbe svolgere alle 16. Le due tifoserie sono da moltissimi anni gemellate e ci sarà quasi certamente il pubblico delle grandi occasioni anche perché, nonostante il passo falso della Fidelis di ieri, entrambe le squadre veleggiano nelle posizioni più alte di classifica. Un derby che rappresenta anche una bella vetrina di sport e valori per due città co capoluoghi di provincia e distanti meno di dieci chilometri ma con la passione tipica del mezzogiorno d’Italia

Un benvenuti ad Andria quello espresso dalla Sindaca Giovanna Bruno con il suo collega di Barletta che si lancia anche in un pronostico.

Il servizio di News24.City.