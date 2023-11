L’intero settore da 2700 posti del ”Degli Ulivi” di Andria per i tifosi del Barletta. Questa la decisione finale del GOS dopo l’incontro svoltosi in mattinata che, visto il gemellaggio tra le due tifoserie, consentirà la totale disponibilità della curva sud ai supporters biancorossi.

L’aumento della capienza del settore adibito alle tifoserie ospiti del principale impianto della città federiciana riporterà alla mente degli appassionati il derby della stagione 1991-1992. Nella gara di andata(terminata 1-1 ndr), giocata al ”Degli Ulivi”, oltre 2500 tifosi barlettani riempirono il settore senza alcuna restrizione, mettendo in scena uno spettacolo, al pari dei supporters locali, degno di categorie superiori. Quello del 1991 fu l’ultimo derby ad Andria giocato con la curva degli ospiti interamente agibile, se si esclude la suggestiva amichevole in serale del 2007, terminata con il punteggio di 1-1 e ricordata per la coreografia con stelle filanti.

Poi altri cinque derby e tifoseria biancorossa sistemata tra gradinata(Coppa Italia del 2009) o in un spicchio della curva sud(dal 2010 allo storico derby del 2013 valso la salvezza degli uomini allenati da Nevio Orlandi). Adesso finalmente, in occasione del ritorno della sentitissima sfida tra le due compagini a dieci anni di distanza, ci sarà un settore interamente a disposizione, in virtù della totale riagibilità del settore ospiti del ”Degli Ulivi”. Biglietti in vendita dalla giornata di mercoledì e destinati, con ogni probabilità, ad esaurirsi in brevissimo tempo: una festa di sport tra due comunità, pronte a sfidarsi sportivamente nel rettangolo di gioco.

A cura di Giacomo Colaprice