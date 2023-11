2740 biglietti staccati in vista del derby di domenica prossima al ”Degli Ulivi” per i tifosi del Barletta che, nel giro di un giorno, hanno polverizzato i tagliandi messi a disposizione dalla società federiciana.

Un vero e proprio record degli ultimi anni, frutto della vicinanza geografica e degli ottimi rapporti tra le due tifoserie, ma anche motivato dal grande entusiasmo e dalla ”fame” di calcio che ormai da due anni si vive a Barletta, in un contesto che è diventato un vero e proprio fenomeno sociale. Il dato comparativo lascia in eredità la trasferta con più seguito degli ultimi 33 anni, seguita immediatamente da quella del 1991(sempre al ”Degli Ulivi” di Andria) in Serie C e preceduta da due grandi eventi in Serie B che hanno lasciato un ricordo indelebile nella storia biancorossa. Stiamo parlando degli oltre 5mila barlettani al ”Della Vittoria” di Bari nel novembre 1988(terminata 2-0 per i ”galletti” ndr) e dell’esodo dei 4500 tifosi biancorossi a Torino nella stagione 1989-1990, partita giocata davanti al leader socialista e appassionato tifoso granata Bettino Craxi che non mancò di fare i complimenti all’organizzazione difensiva della squadra allora allenata da Gesualdo Albanese. Completano poi questa speciale classifica della top 5, la trasferta di Rieti del 2022(oltre 2000 ndr) e i 1500 tifosi che riempirono in ogni ordine di posto il settore ospiti del ”Fanuzzi” di Brindisi nel 2007.

Parallelismi importanti con stagioni importanti. Al netto di quelle che sono inevitabilmente le differenze e i periodi di riferimento, il dato che accomuna questi ricordi è quello di una passione che si è riaccesa proprio come nei momenti migliori, proprio come nelle stagioni che hanno segnato la storia del Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice