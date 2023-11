Un pirotecnico 4-3 premia la Fidelis Andria che supera un buon Barletta, ma che paga tuttavia dazio per alcuni errori in fase difensiva. Non bastano le reti di Diaz, Silvestri e Marilungo si biancorossi di Ginestra, che escono comunque tra gli applausi del “Degli Ulivi”.

Fidelis Andria(3-4-3): Fratti; Telera, Donida, Giambuzzi; Padalino(72’Cecere), Feola, Bottalico, Riefolo; Strambelli, Scaringella(82’Burzio), Sasanelli. A disposizione: Baietti, Pollidori, Martinez, Sciaudone, Quitadamo, Anastasia, Lauriola. All.De Candia

Barletta (4-3-3): Provitolo; Rizzo, Silvestri, De Marino, Sepe(57’Inguscio); Cafagna, Marsili, Marconato(85’Russo), Cafagna(51’Marilungo); Venanzio(67’Padovano), Diaz, Ngom(67’Caputo). A disposizione: Guido, Bramati, Lobosco, Lippo. All.Ginestra

Reti: 5’Giambuzzi, 17’Diaz, 30’Scaringella, 45’Scaringella, 61’Silvestri, 63’Sasanelli, 77’Marilungo

Note: Angoli 2-6. Ammoniti: De Marino, Diaz

Primo Tempo

5’Vantaggio Andria. Conclusione di Bottalico, respinge Provitolo, ma sulla ribattuta Giambuzzi non sbaglia.

9’Conclusione di Cafagna, respinge Fratti in corner.

17’Gooolll. Numero di Ngom che crossa al centro, batti e ribatti in area e Diaz tocca per ultimo in rete.

21’Barletta vicino al sorpasso. Marsili si inserisce e stacca di testa, palla fuori.

30’Andria di nuovo in vantaggio. Sasanelli crossa al centro e Scaringella si coordina magistralmente per il 2-1.

37’Barletta ad un passo dal pari. Padalino salva sulla linea dopo una deviazione sugli sviluppi di un corner calciato da Marsili.

38’Colpo di testa di Giambuzzi, respinge Provitolo. Sul corner seguente Donida non inquadra la porta di testa.

44’Gol Andria. Strambelli trova con un gran passaggio Scaringella, destro preciso e che si infila lentamente in rete.

45+2’Finisce il primo tempo. 3-1 tra Andria e Barletta

Secondo Tempo

49’Ngom ci prova di testa, palla sul fondo.

57’Conclusione di Bottalico, respinge Provitolo.

62’Silvestri! Accorcia il Barletta! Angolo di Marsili, testa di Silvestri e i biancorossi si rifanno sotto.

63’Gol Andria. Nemmeno il tempo di esultare per il Barletta che subisce il colpo di testa vincente di Sasanelli.

65’Scaringella sfiora il 5-2 con un tocco sottoporta.

72’Conclusione di Padovano che termina fuori non di molto.

77’Marilungo! Accorcia il Barletta. Splendido pallone di Diaz per Marilungo che buca Fratti.

88’Colpo di testa di Russo che non trova la porta. Ancora i biancorossi pericolosi.

95’Finisce 4-3 tra Fidelis Andria e Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice