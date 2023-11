Circa 7.500 presenti per un festa di sport che in campo, sugli spalti e non solo, ha regalato pure emozioni. E’ la domenica del derby tra Fidelis Andria e Barletta, gara valevole per la 12^ giornata del girone H di Serie D terminata 4-3 per i biancazzurri, che ha coinvolto cittadini andriesi e barlettani. La partita, raccontata in diretta da Telesveva, è stato un evento di forte impatto per il territorio con un grande coinvolgimento. Sin dalle prime ore del mattino le due tifoserie hanno lavorato per preparare al meglio le coreografie in curva Nord e curva Sud. Immagini incredibili che fanno già parte della storia del territorio.

Particolarmente significativa l’immagine che ritrae il volto di tifosi biancazzurri e biancorossi che oggi non ci sono più, ma restano vivi nella memoria collettiva. Il derby della BAT ha rappresentato anche l’occasione per le due tifoserie, gemellate, di vivere momenti di ritrovo. All’esterno dello stadio “Degli Ulivi”, tanti gli andriesi che hanno ospitato amici barlettani per una grigliata, ad esempio. E poi il video di quei tifosi che hanno scelto di andare a piedi da Barletta ad Andria. Altro segno tangibile di una passione sconfinata. Un derby consegnato alla storia e che non vede l’ora di ripetersi nel girone di ritorno, quando sarà Andria a raggiungere in festa gli amici barlettani.