Sconfitta, questa volta dopo una prestazione sottotono, per il Barletta che cede 0-2 in casa alla capolista Team Altamura. Murgiani superiori per quanto visto oggi sul rettangolo di gioco e che capitalizzano al massimo due disattenzioni difensive. Di Saraniti e del grande ex Loiodice(uscito tra gli applausi del “Puttilli” ndr) le marcature ospiti, il Barletta ora è a -10.

Barletta 1922(4-3-3) Provitolo; Lacassia(60’Russo), Silvestri, De Marino, Lippo(73’Rizzo); Marconato, Marsili(46’Marilungo), Fornaro; Inguscio(82’Sepe), Diaz, Caputo(58’Ngom). A disposizione: Sapri, Cafagna, Lobosco, Padovano. All.Ginestra

Team Altamura(3-4-3): Fernandes; Mattera, Bertolo, Cascella; Maccioni(89’Parisi), Logoluso, Dipinto(60’Bolognese), Grande(62’D’Innocenzo); Loiodice(88’Colella), Saraniti(62’Lattanzio), Kharmoud. All.Giacomarro

Reti: 44’Saraniti, 67’Loiodice

Arbitro: Teghile di Collegno

Angoli: 6-6. Ammoniti: Lippo, Silvestri, De Marino.

Primo Tempo

10’Loiodice ci prova con un calcio di punizione dalla sinistra, respinge Provitolo non senza affanni.

14’Saraniti serve Grande che calcia da buona posizione, tentativo alto di poco.

24’Ancora Altamura. Palla insidiosa dalla destra di Loiodice che attraversa tutta l’area senza che Saraniti riesca ad arrivarci.

28’Conclusione di Saraniti, blocca Provitolo

30’Rovesciata di Silvestri che termina sul fondo.

44’Vantaggio Altamura. Saraniti approfitta di una palla vagante in area e non lascia scampo a Provitolo.

45+2’Fine primo tempo.

Secondo Tempo

48’Cross di invitante di Inguscio per Diaz che impatta di testa, ma Fernandes respinge.

53’Conclusione di Dipinto, palla alta.

66’Punizione di Marconato, colpo di testa di Diaz che termina alto.

67’Loiodice. Errore di De Marino, ne approfitta l’ex che trafigge Provitolo con un preciso diagonale.

90’Mancino di Lattanzio, blocca Provitolo.

90+4’Finisce 0-2 tra Barletta e Altamura.

A cura di Giacomo Colaprice