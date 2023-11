La lista Mino Cannito Sindaco, nelle persone dei consiglieri comunali Gianluca Gorgoglione, Letizia Rana e Vito Tupputi, reiterano il loro sostegno indiscutibile e incondizionato al Sindaco, seppur attualmente dimissionario, Mino Cannito.

La decisione di dimettersi del Sindaco Cannito non può essere ritenuta espressione della sua incapacità a tenere “a bada” la sua maggioranza ma è, probabilmente, la sua risposta all’ ennesimo comportamento di irresponsabilità che si è avuto nel Consiglio Comunale tenutosi in data 24.11.2023, ove tutti coloro i quali in campagna elettorale hanno affermato il loro unico interesse al “bene della città” hanno tradito queste promesse, hanno tradito i cittadini di Barletta ed in particolare quelli che da oltre vent’anni aspettano di avere un maggior decoro e attenzione dei luoghi in cui vivono.

La lista Mino Cannito Sindaco è sempre stata rispettosa delle diverse vedute e opinioni e non può condividere che esse vengano negate neppure dalla “politica”.

La lista Mino Cannito Sindaco, ancora una volta, con grande senso dl responsabilità e di rispetto alla Città e ai cittadini di Barletta, nella seduta del Consiglio comunale del 24.11.2023 è rimasta sempre in aula ben consapevole della rilevanza di quanto si sarebbe dovuto approvare e osservante dei principi che dovrebbero guidare una sana e costruttiva consiliatura.

Pertanto, la lista Mino Cannito Sindaco auspica che tutti, indistintamente, facciamo un attento e responsabile esame di quanto accaduto, al fine di una cosciente e consapevole visione di ciò che potrebbe accadere alla nostra città di Barletta con un ulteriore commissariamento.