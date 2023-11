«I consiglieri di Barletta al Centro, Flavio Basile, Gennaro Calabrese e Michele Trimigno – fanno sapere i consiglieri attraverso una nota – confermano pieno sostegno al Sindaco Cannito nel prosieguo dell’attività amministrativa, finalizzata al bene della nostra città.

È fondamentale in questa fase, sostengono i consiglieri Basile, Calabrese e Trimigno, supportare il sindaco affinché prosegua in modo perseverante, come fatto fino ad ora, il suo impegno per Barletta. Riteniamo che la maggioranza, eletta per governare la città al fianco del proprio sindaco, abbia la responsabilità di portare a termine il mandato conferitogli dai cittadini.

Tutte quelle forze che non si ritrovano in questo principio “sacrosanto”, ma che al contrario, antepongono altri ambiziosi obiettivi a tale missione, sono libere di fare altre scelte. Noi, la nostra scelta l’abbiamo fatta ponendoci al servizio dei nostri elettori nel Giugno del 2022 e, senza condizionamenti alcuni, continueremo a sostenere l’uomo che riteniamo essere la migliore figura idonea a ricoprire il ruolo di primo cittadino di Barletta. Auspichiamo che, ove Mino Cannito accolga il nostro invito a proseguire il suo mandato, tutte le forze politiche convergenti gli consentano di governare con serenità, auspicando che non si ripetano gli incresciosi episodi verificatisi nell’ultimo Consiglio Comunale».