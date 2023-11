PIAF: Coreografia di Lucas Hoving, Interprete Giorgia Maddamma, Score musicale Betty Walberg, Diritti coreografici Lucas Hoving Foundation.

La Môme Piaf, il Passerotto di Parigi, la piccola e semplice chanteuse realista vicina alla gente, capace di raccontare con la sua voce roca e profonda storie d’amore e di vita, emozionando folle di tutto il mondo. Una diva del popolo, piena di colori, ricca di sfumature e di contrasti; un’esistenza travagliata tradotta in canzoni interpretate con una straordinaria forza emotiva. E’ la Piaf disegnata dal coreografo Lucas Hoving nel 1986 per l’interprete americana Alice Condodina, che l’ha trasmessa a Giorgia Maddamma, affinché quest’omaggio coreografico alla grande artista possa continuare a vivere.

MARLÉNE: Coreografia Giorgia Maddamma e Sara Bizzoca, Interprete Sara Bizzoca, Musiche di Marléne Dietrich.

Marlène Dietrich, vero e proprio mito vivente, figura ammaliante e voce sensuale, una delle icone di bellezza del Novecento. Distillato di raffinate immagini, gesti eleganti e canzoni che hanno lasciato un’impronta immortale e ne hanno fatto il modello di “femme fatale” per antonomasia. Oltre il fenomeno Dietrich e la sua estetica questo lavoro coreografico mira a mettere in luce il mondo interiore e contraddittorio della diva.

I due assoli, seppure creati in tempi differenti, sono accomunati da una matrice di movimento e un’estetica molto simili. Il trait d’union tra i due assoli è un video che vede le due donne protagoniste in foto e cortometraggi originali. Il preludio della spettacolo é a cura della Scuola di Danza TeatroDanza diretta da Flora Gargano.

Dopo lo spettacolo Giorgia Maddamma danzatrice, coreografa, direttrice artistica di Koreoproject e docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma incontra il pubblico. Conduce Francesca B. Vista danzatrice, ricercatrice e docente presso il Liceo Coreutico di Bisceglie.

La rassegna a cura di Sara Bizzoca nasce con l’obiettivo di promuovere la danza contemporanea ed essere una piattaforma attenta ai giovani, all’innovazione e alla sperimentazione multidisciplinare. Un focus specifico in questa prima edizione sarà dedicato gli artisti del territorio che ritornano ad esibirsi nella loro città natale per la prima volta dopo esperienze professionali di alto prestigio. Sono ben quattro gli appuntamenti organizzati della rassegna, che affianca ai giovani coreografi compagnie e artisti affermati a livello internazionale. Off stage desidera configurarsi come un’ulteriore occasione di sviluppo di pensieri, esperienze e scambio tra artisti e pubblico intorno ai temi della danza. La rassegna é organizzata dall’Associazione Koreoproject diretta da Giorgia Maddamma, e con cui la danzatrice e coreografa barlettana Sara Bizzoca(diplomata presso Folkwang Universität der Kunste e Accademia Nazionale di Danza di Roma) lavora da oltre dieci anni.

L’Associazione svolge, oltre all’attività di produzione, anche promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo, occupandosi di organizzazione di performances di danza, musica, teatro e altri linguaggi, di residenze artistiche a supporto della produzione in ambito coreutico e teatrale e una pluralità di ulteriori iniziative volte ad avvicinare il pubblico alla creazione artistica contemporanea, nazionale e internazionale in tutte le sue forme e manifestazioni. È impegnata anche nell’attività artistico-educativa in ambito sociale, collaborando con l’Istituto Penitenziario di Lecce, per il quale organizza e gestisce laboratori didattico-artistici finalizzati al recupero e reinserimento in società dei detenuti, ma anche e soprattutto alla messa in scena di spettacoli aperti al pubblico in cui detenuti e artisti della compagnia Koreoproject interagiscono.

Ad ospitare la rassegna è il teatro off di Barletta, Teatro Fantàsia, diretto da Alessandro Piazzolla. Il Teatro Fantàsia apre le porte del suo spazio per la prima volta ad una rassegna di danza, teatro che porta coraggiosamente avanti un progetto culturale e di formazione di altissimo profilo per la Città di Barletta.