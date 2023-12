Oggi, sabato 16 dicembre, al ristorante Vità 2020 di Andria (Troianello Montegrosso, 88) l’Ordine degli ingegneri della Provincia Barletta-Andria-Trani vivrà il “Christmas Gala” con tutti gli iscritti per una serata di festa e condivisione. “I nostri senatori sono un esempio per i neo laureati, la consegna simbolica che avverrà durante la serata di gala è un riconoscimento per quanto fatto all’insegna dell’interesse della collettività in 50 anni di professione” dice la presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia Barletta-Andria-Trani, l’ing. Antonella Cascella.

A partire dalle 19.30 il Christmas Gala targato Oibat, presentato da Damiana Dorotea Sgaramella, si aprirà con la presentazione del libro “La Grande Avventura” di Miky Di Corato. A seguire Cena di gala alla quale parteciperanno tutti gli iscritti con famiglie e accompagnatori. Durante la cena si terrà la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro ai senatori per i 50 anni di iscrizione all’Ordine professionale. Riceveranno la medaglia gli ingegneri Giuseppe Tucci di Minervino Murge, don Giovanni Masciullo e Agostino Romita di Trani e “alla memoria” dell’ing. Ruggiero Peschechera di Barletta la medaglia sarà consegnata ai figli.

“Un vero patrimonio di passione, dedizione, questo momento rappresenta per noi un momento di confronto tra più generazioni rinnovando costantemente l’entusiasmo per la nostra professione” commentano i componenti del Consiglio direttivo.