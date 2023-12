“Dalle parole ai fatti il passo è stato davvero breve, grazie alla disponibilità del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, di Sport e Salute e alla celerità dell’assessore Marcello Degennaro, il cui impegno consente allo sport barlettano di raggiungere un nuovo importante risultato. Tale lavoro di squadra ha permesso, infatti, l’inserimento nella manovra finanziaria di un finanziamento di 800 mila euro per il velodromo dello stadio “Simeone” di Barletta, finalizzato all’esecuzione dei lavori necessari a renderlo idoneo all’inserimento nel circuito nazionale della Federazione Ciclistica quale Centro federale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, relatore della imminente manovra finanziaria, che aggiunge: “Abbiamo quindi concretizzato l’impegno preso il 15 novembre scorso, in occasione dell’incontro a Roma tra il ministro Abodi e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Barletta. Ringrazio il sindaco Mino Cannito e l’assessore allo Sport Marcello Degennaro per la tempestività del lavoro svolto, che ha consentito di agganciare questa importante opportunità per una struttura sportiva della nostra città. Si tratta dell’ennesima iniziativa in ambito sportivo cittadino che viene portata a termine con successo da un’Amministrazione che, sin dal suo insediamento, sta dedicando grande attenzione al settore. Un riconoscimento meritato per la nostra città, le cui potenzialità in ambito sportivo vanno valorizzate al meglio.

“Inoltre, rivolgo – prosegue Damiani – un augurio di buon lavoro al neoassessore all’Ambiente Giuseppe D’Alba che con la sua competenza saprà assolvere all’importante responsabilità conferita. Un settore delicato e strategico, al centro del dibattito politico e sociale”. “Superato l’impegno della manovra in corso di approvazione, ho già sondato la disponibilità del ministro Pichetto Fratin per una visita a Barletta, al fine di un incontro sulle tematiche ambientali locali più urgenti. È questa la strada maestra da seguire per dare stabilità amministrativa a una città importante e capoluogo come la nostra, nel segno della buona politica messa in campo in questi anni dal sindaco Cannito”, conclude il parlamentare.