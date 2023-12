Questa mattina si è svolta la cerimonia di intitolazione del Poliambulatorio del Distretto di Barletta, in Piazza Umberto I (ex ospedale), al prof. Ruggiero Lattanzio, primo Presidente regionale dell’ AVIS e Primario chirurgo a Barletta. L’apposizione di una targa in suo nome nel portone dell’ingresso principale, è stata accolta dalla Direttrice Generale ASL/BT Tiziana Dimatteo, Alessandro Scelzi Direttore sanitario ASL/BT, dal DirettoreDistrettoN.4 di Barletta Domenico Spinazzola.

«Una nuova e vecchia entrata, – dice Tiziana Dimatteo – perché in realtà riapriamo il vecchio accesso di quello che è stato per anni l’ospedale civile di questa città. Con l’occasione, oggi noi vogliamo intitolare questo Poliambulatorio del distretto di Barletta al prof. Lattanzio che è una personalità che si è distinta in questa città, non solo per quelle che sono le sue competenze professionali come medico e anche come Direttore sanitario dell’ASL/BT, ma anche umanamente come persona che si è sempre dedicata al volontariato e al sociale, ottenendo una serie di riconoscimenti importanti. Oggi vogliamo che questo Poliambulatorio, luogo in cui per anni ha lavorato, venga intitolato proprio a lui affinché resti nel cuore di tutta la cittadinanza barlettana».

Tra i rappresentanti istituzionali il Primo cittadino Mino Cannito e componenti della famiglia del prof. Lattanzio. Alla cerimonia di questa mattina erano presenti anche alcuni dipendenti del nosocomio barlettano e don Vito Carpentiere.