«La creazione di spazi verdi è stato sempre un obiettivo che i residenti della zona 167 hanno reclamato per restituire alla città quelle aree salubri e di svago che l’urbanizzazione selvaggia nei decenni, asservita più ad interessi particolari che a quelli della collettività, ha fortemente limitato. Apprendiamo con grande soddisfazione la creazione di un nuovo parco urbano in zona 167, un progetto che rappresenta un significativo passo avanti per migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Una nuova area verde attrezzata sta per nascere nel cuore del nostro quartiere tra via Leonardo Da Vinci e Via Paolo Ricci e rappresenta un’importante risorsa per il benessere e l’inclusione». Lo scrivono Giuseppe Di Bari e Raffele Patella del Comitato di quartiere 167 di Barletta.

«Il Comitato di Quartiere – proseguono – sempre fedele all’inemendabile principio della coerenza, desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, amministrazione comunale, la società Ferrotramviaria S.p.A., i cittadini rappresentati dal Comitato della zona 167, gli esercenti. Un ringraziamento particolare va all’agronomo, dott.ssa Angela Dinuzzi, figura di cui l’amministrazione si è finalmente dotata da un anno circa e che con la sua competenza sta dando un contributo importante ancorché indispensabile. L’apertura del Parco Urbano rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un quartiere più vivibile, inclusivo e verde. Invitiamo sin da ora tutti i residenti e i cittadini di Barletta a usufruire di questo nuovo spazio che prestò sarà consegnato alla pubblica fruizione e soprattutto facciamo appello a ciascuno a contribuire alla sua preservazione».