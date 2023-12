Quest’anno al Castello di Barletta, nella cornice festosa dell’evento “Christmas Wonderland”, è di scena il riciclo natalizio. Non si tratta di un corso su come redistribuire i regali inutili dell’anno prima, ma qualcosa di più lungimirante: il 22 dicembre, nei Giardini del Castello, gli studenti della 5A del Liceo Artistico Léontine e Giuseppe De Nittis, in collaborazione con ScartOff, Ecobottega di artigianato e riuso creativo, daranno un saggio di come riciclare materiali di vario genere per celebrare il Natale nel segno dell’arte.

Sotto la guida di docenti ed esperti, realizzeranno un’installazione scenica immersiva a tema sacro, mettendo in campo competenze tecnico-artistiche e creatività. I visitatori potranno ammirare la Natività ispirata all’opera del Perugino, tra sagome prospettiche a misura d’uomo, interamente ottenute da materiali di scarto forniti da ScartOff e abbellite dal tocco dei pittori in erba del Liceo De Nittis. Verrà anche montato un set fotografico che consentirà ai passanti di fare delle foto ricordo e riceverle all’istante in formato digitale.

La collaborazione tra ScartOff e l’IISS De Nittis conta già diverse iniziative che testimoniano una stretta condivisione di intenti: insieme alla visione ecologica, portata avanti dalla Bottega del riuso, che proprio il 22 dicembre festeggia il suo 10° anno di attività, c’è l’obiettivo dell’Istituto De Nittis di contribuire a formare nelle giovani generazioni alcune tra le competenze-chiave oggi più richieste: la cura del patrimonio artistico del proprio territorio e l’impegno verso l’ambiente.