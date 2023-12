Rubano un’auto nel quartiere Patalini di Barletta ma dopo un breve inseguimento sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri. Continua senza sosta la lotta ai furti di autovetture nella BAT da parte delle forze dell’ordine che in questo caso hanno arrestato due pregiudicati andriesi. Dovranno rispondere di furto aggravato di autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

I militari hanno beccato un’auto di grossa cilindrata intenta a trainare con una corda un’utilitaria nei pressi della Stazione Ferroviaria di Canne della Battaglia sulla SP3 in direzione Canosa. Immediatamente bloccata la vettura trainata e fermato, dopo un breve inseguimento a piedi, l’autista a bordo. Di lì è iniziato, invece, un inseguimento dei carabinieri per bloccare l’altro malvivente. L’uomo ha fatto perdere le sue tracce ma i militari lo hanno raggiunto presso la sua abitazione ad Andria mentre il veicolo a bordo del quale era fuggito è stato ritrovato completamente bruciato in contrada Torricciola.

L’auto recuperata, di proprietà di una società di autonoleggio, è risultata rubata una ventina di minuti prima nel quartiere Patalini dove era stata parcheggiata poco prima. Il titolare del contratto di noleggio ha sporto regolare denuncia. La vettura ha subito alcuni danni con il deflettore posteriore rotto e i congegni di accensione manomessi.

I due fermati, invece, sono stati dichiarati in arresto e associati presso la casa circondariale di Trani. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Trani ha disposto nei loro confronti l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’inseguimento sono stati anche feriti due carabinieri medicati e giudicati guaribili in pochi giorni.