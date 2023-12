La Filcams e la Funzione Pubblica CGIL BAT preannunciano lo stato di agitazione dei lavoratori afferenti il Servizio CUP e CALL CENTER in capo alla società capofila NTA (Nuove Tecnologie Applicate) quale gestore del servizio affidato dall’ASL BT dal dicembre 2019 in quanto è stato comunicato ai rappresentanti sindacali di categoria che non ci sono le condizioni per pagare le tredicesime mensilità ai lavoratori NTA mentre al personale afferente la società cooperativa Maggio 82 – società in ATI alla stessa capofila NTA per la gestione del servizio CUP e Call Center la stessa tredicesima è stata corrisposta.

La società NTA con nota ed informativa sindacale ha rappresentato l’intenzione di formalizzare la propria non accettazione dell’ultima proroga, seppur nelle more delle procedure di affidamento del servizio in questione da parte del committente pubblico ASL BT tramite nuova gara di appalto già bandita ed in itinere, così determinando un eventuale interruzione di pubblico servizio.

Pertanto, i rappresentanti della Filcams Cgil, Mimmo Spera e della Funzione Pubblica BAT Luigi Marzano, hanno inviato una nota urgente all’ASL BT ed alla NTA e per conoscenza, alla Presidenza e Assessorato alla sanità della regione puglia ed alla Prefettura BAT, chiedendo immediati ed urgenti interventi al fine di “garantire il pagamento delle tredicesime mensilità” e “superare le criticità emerse nel corso della gestione esternalizzata del sevizio affidato dall’ASL BT nel rispetto delle norme e leggi vigenti per evitare l’interruzione di pubblico servizio” nonché, considerare e valutare con urgenza l’affidamento in house, per tramite la SANITASERVICE ASL BAT, del servizio CUP Call Center in linea alle direttive regionali previste dalla DGR 951/2020 così come di recente applicate riguardo l’internalizzazione del Servizio Emergenza Territoriale 118.