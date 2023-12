Con l’impegno e il senso di responsabilità che dei buoni amministratori devono avere, abbiamo approvato, in Consiglio Comunale, – questo è il comunicato dei partiti di centrodestra Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati e delle liste civiche Mino Cannito Sindaco, Barletta al Centro e Lista Civica Amico – in tempi celeri, il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) propedeutico al Bilancio. Dispiace apprendere che il Partito Democratico di Barletta, come sempre alla disperata ricerca di voti, torni a mistificare la realtà, raccontando un mucchio BUGIE ai barlettani. Evidentemente, tra le fila del PD, brucia ancora la sconfitta elettorale e il cambio di passo messo in campo, in così poco tempo, dall’Amministrazione Comunale Cannito, orgogliosamente sostenuta da centrodestra e liste civiche.

BUGIE strumentali e offensive al cospetto dell’intelligenza dei barlettani: “L’IMU non aumenta per tutti i barlettani ma, solo del 10% circa, per le fasce sicuramente più abbienti”.

Con l’onestà intellettuale e la trasparenza di sempre, vogliamo rispondere alle BUGIE del PD sull’IMU. L’UNICA VARIAZIONE, infatti, riguarda l’incremento dal 9,6 per mille al 10,6 per mille dell’aliquota applicata agli immobili appartenenti alla categoria catastale “gruppo A”. Il gruppo A comprende, in particolare, abitazioni di tipo signorile, rurale, villini, ville, castelli, palazzi di pregio, artistici e storici, uffici e studi privati, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

ESEMPIO su IMU immobile di CATEGORIA A con rendita di 500 euro: da 806 euro passa a 890 euro (aumento percentuale del 10% circa). ESEMPIO su IMU immobile di CATEGORIA A con rendita di 1.000 euro: da 1.612 euro passa a 1.780 euro (aumento percentuale del 10% circa).

Un intervento purtroppo necessario per erogare e migliorare SERVIZI ESSENZIALI per la CITTA’ e che per volontà dell’intera maggioranza non si è voluto far ricadere, considerato il particolare momento economico, sulle fasce più sofferenti. Tali risorse serviranno, tra le altre cose, a sostenere le feste religiose, gli eventi natalizi, la Disfida di Barletta, l’Estate Barlettana, le manifestazioni teatrali e culturali, il personale esterno impiegato, gli eventi sportivi, le politiche giovanili, le biblioteche giovanili, il censimento permanente del verde pubblico (mai avvenuto prima) e la refezione scolastica (con la tariffa più bassa d’Italia e invariata per i genitori barlettani). Eventi, servizi e prestazioni dei quali usufruiscono anche le famiglie, i parenti e gli amici del Partito Democratico perché (a differenza vostra) la nostra è una CITTA’ PER TUTTI e non solo per chi ci vota. PD che peraltro, contrariamente alla sua storia di SINISTRA, scopriamo essere il partito a difesa dei “ricchi” e “non dei più poveri”.

Spiace, inoltre, la posizione di una piccola parte di Forza Italia che non ha votato (il presidente del Consiglio Comunale Lanotte e i consiglieri Comitangelo e Piccolo). Ci preme ringraziare il fare coerente e rispettoso nei confronti del sindaco e della maggioranza da parte dei consiglieri Vittorio Cardone e Giuseppe Dibenedetto. A differenza dei tempi bui del PD, Barletta ora è viva ed è tornata a essere riferimento del territorio. Consapevoli che dobbiamo e possiamo fare di più, continuiamo a lavorare per il bene della nostra città, senza beghe politiche e interessi personali o di partito.