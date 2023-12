C’è un bel regalo di Natale sotto l’albero per 15 lavoratori che si occupano di controllo accessi, custodia e pulizia di bagni e giardini pubblici nella città di Barletta. Un regalo che arriva sotto forma di internalizzazione del servizio che, a partire dal prossimo primo gennaio, scaduto il contratto con l’attuale gestore, la società GSA – Gruppo Servizi Associati, sarà affidato alla BAR.S.A. Spa, la società in house del Comune, e in cui, di conseguenza, verranno assorbiti anche questi operatori.

Un risultato raggiunto dopo il via libera da parte dell’amministrazione comunale che, in vista della scadenza dell’appalto, ha deciso di affidare il servizio all’azienda municipalizzata fino al 30 giugno 2028. Questa mattina la firma dei contratti, alla presenza delle sigle sindacali e degli amministratori della BAR.S.A.

Fine della precarietà quindi per 15 lavoratori e per le loro famiglie che festeggeranno l’arrivo del nuovo anno con un contratto full time a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali.