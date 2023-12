L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alle Pari Opportunità, al fine di promuovere la cultura del rispetto e della non violenza sulle donne, organizza per la cittadinanza e per gli studenti la visione del film dell’attrice e regista Paola Cortellesi “ C’è ancora domani” presso il Cinema Opera.

La visione gratuita della pellicola per la cittadinanza si terrà nelle giornate del 28 e del 29 dicembre per gli spettacoli delle ore 17,00 fino ad una capienza massima di 160 posti per ciascuna delle due giornate.

La prenotazione dei posti potrà essere effettuata telefonicamente al seguente recapito : 0883-510231 oppure direttamente presso il botteghino del Cinema. La visione per le scuole si terrà per una settimana intera nel mese di gennaio. L’iniziativa fortemente sostenuta dal Sindaco Cosimo Cannito è di grande valore sociale e culturale e stimola la riflessione sulla

posizione di dominio del maschio a danno della figura della donna, moglie, madre e lavoratrice, che combatte quotidianamente per il riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione.