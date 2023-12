Il Comune di Barletta comunica che, dopo una serie di intensi incontri di lavoro con i rappresentanti sindacali e la parte datoriale rappresentata dalla Dirigente del Settore Risorse Umane Rosa Di Palma, il 19 dicembre scorso è stata sottoscritta la preintesa per il Contratto Collettivo Integrativo 2023-2025 unitamente alla preintesa per la destinazione del fondo per l’incentivazione del personale.

Proficua e determinante è stata l’attività di confronto e di collaborazione tra i rappresentanti delle sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, CSA che unitamente alle RSU e alla parte datoriale hanno consentito di raggiungere un ottimo risultato per il personale dipendente garantendo una equilibrata distribuzione delle risorse tra i principali istituti contrattuali per l’incentivazione del personale potendo altresì contare sull’apporto di ulteriori risorse destinate con uno specifico provvedimento di Giunta (delibera n. 455).

Grande soddisfazione e ringraziamenti esprimono il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore al Personale Anna Maria Scommegna per il clima costruttivo e di leale e responsabile confronto tra le parti e per l’importante risultato conseguito finalizzato alla valorizzazione ed il riconoscimento dei diritti di tutte le professionalità impiegate nell’Ente con la convinzione che a trarne beneficio saranno tutti i cittadini.