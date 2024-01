È stato un giorno dell’Epifania davvero molto speciale per i piccoli ospiti del reparto di Pediatria del “Dimiccoli” di Barletta. Speciale proprio come la Befana che, questa mattina, ha fatto loro visita portando con sé un sacco pieno di doni. Per una volta non è arrivata a cavallo della sua tradizionale scopa, ma calandosi con una imbragatura dal terrazzo dell’ospedale, per poi raggiungere i bambini attraverso una finestra. Ad assistere la “spericolata” vecchina, con un’autoscala, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale BAT, che hanno preso parte a questa bella iniziativa per regalare un sorriso ai piccoli pazienti del nosocomio.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto di diverse associazioni, come la compagnia teatrale “Fatti di Sogni”, le cui comparse, vestite con costumi fiabeschi, hanno allietato la consegna dei doni, il Rotary Club e l’AVIS di Barletta che, a partire dal mese di dicembre, si sono adoperate per raccogliere i giocattoli da regalare ai bambini.

Un appuntamento tradizionale quello con la “Befana in Pediatria” del “Dimiccoli”, organizzato anche quest’anno in collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’ospedale di Barletta.