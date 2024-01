«Apprendiamo con dispiacere che quest’anno non verrà erogato il cosiddetto “Fitto casa” in favore delle famiglie più bisognose di Barletta». A scriverlo è Antonio Comitangelo, capogruppo di Forza italia Barletta. «Non siamo interessati ad attribuire responsabilità o colpe sulla mancata erogazione del Contributo Fitto Casa, ben capendo le difficoltà che incontra chi governa ad ogni livello. Siamo, invece, convinti che il Comune di Barletta possa rappresentare un esempio virtuoso, facendosi promotore di equità e sussidiarietà sociale, erogando comunque questo sostegno con esclusive risorse comunali, perlomeno nella misura del 50% rispetto al fondo complessivo destinato ai bandi degli scorsi anni».

«Recentemente – prosegue Comitangelo – è stato deliberato l’aumento per 1 milione e 500 mila euro dell’Aliquota IMU sulle seconde case che, come è noto a tutti, noi di Forza Italia non abbiamo votato. Oggi, però, riteniamo che proprio queste maggiori risorse economiche, derivanti da un aumento delle tasse, diversamente per noi ingiusto, possano essere utilizzate per finanziare il Bando del Fitto Casa e sostenere, con esclusive risorse comunali, le famiglie con basso ISEE, purchè in regola con i pagamenti dei canoni di locazione. Siamo convinti che sostenere la famiglia, in ogni modo e forma possibile, sia fondamentale per garantire serenità all’intera comunità cittadina, tanto più se si utilizzano somme derivanti da cittadini proprietari di due o più appartamenti per aiutare chi non ha una casa di sua proprietà, a cui va garantito di poter crescere ed educare i propri figli nella serenità. Confidiamo, dunque, nel buon senso di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, dichiarando, sin d’ora, di essere disponibili ad un confronto costruttivo sul tema».