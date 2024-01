Si avvia alla conclusione la Rassegna di danza contemporanea “OFF STAGE” a cura di Sara Bizzoca, nata dalla collaborazione tra Koreoproject il Teatro Fantásia. Lo spettacolo “INCASTRI” della Compagnia Koreoproject, direzione artistica Giorgia Maddamma, andrá in sará in scena sabato 13 gennaio ore 21:00 presso il Teatro Fantásia a Barletta. Lo spettacolo prevede tre differenti lavori coreograficiaccomunati da una matrice di movimento comune; quella del teatro-danza. Le coreografie sono a cura di Giorgia Maddamma, Sara Bizzoca, Arianna Fabiani, Ambra Berni Canani e Jolanda Perniola.

In prima assoluta sará presentata BRIDGES/Schegge realizzazione della prima trance di lavoro dell’asse Germania-Italia-Africa creato per il progetto Bridges, ponte culturale e identitario internazionale ;concept e regia di Giorgia Maddamma in coproduzione con ProArtiST di Johachim Goldschmidt di Munster, Germania.

Il preludio dello spettacolo sarà a cura della Scuola di Danza Scarpette Rosse diretta da Maria, coreografie a cura di Michele Pio. La rassegna nata l’obiettivo di promuovere la danza contemporanea ed essere una piattaforma attenta ai giovani, all’innovazione e alla sperimentazione multidisciplinare. Un focus specifico in questa prima edizione é stato dedicato agli artisti del territorio che sono ritornati ad esibirsi nella loro città natale dopo esperienze professionali di alto prestigio.

“Off Stage” é nata dalla collaborazione di Koreoprojecte il Teatro Off della Cittá di Barletta il Teatro Fantàsia, la Rassegna ha avuto un notevole successo intercettando un nuovo pubblico per l’arte della danza specialmente nelle generazioni dei più giovani. Questo denota buone prospettive per una seconda edizione della Rassegna.

INFO E BIGLIETTI

Teatro Fantásia, via Imbriani 144

3403310937