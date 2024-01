Supereroi in missione in corsia nel reparto di Pediatria dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Sabato 13 gennaio alle 16, ancora una volta, per il progetto #laremsperglialtri va in scena la solidarietà e la potenza del dono da parte degli utenti della Rems (Residenza per l’esecuzione di misure di Sicurezza) di Spinazzola.

Nel mesi scorsi attraverso un laboratorio di arte, gli utenti della Rems hanno realizzato piccoli manufatti: grazie a quello che hanno ricavato dallo scambio di beneficenza hanno potuto garantire ai piccoli pazienti della Pediatria di Barletta un pomeriggio di svago e fantasia. “#Laremspergli altri è un filo conduttore – dice il dottor Antonio Lattanzio, responsabile Rems – un grande progetto che ci permette di realizzare singole iniziative per portare l’attività di riabilitazione che viene svolta all’interno della Rems nel contesto sociale. Realizziamo così un obiettivo di contaminazione, di condivisione e collaborazione che rende i nostri utenti protagonisti e non soggetti passivi”.