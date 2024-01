Iniziano lunedì 15 gennaio 2024 i lavori nel sottopasso pedonale di via Imbriani, che eccezionalmente rimarrà chiuso al pubblico dalle 07:00 alle 13:00 della stessa giornata.

L’appalto, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è stato affidato al settore Global Service di Bar.S.A. S.p.A.. Tale tipologia di lavori rientra perfettamente nei piani europei di politica regionale e in questo caso specifico riguarda un’attività di rifunzionalizzazione del sottopasso di via Imbriani in un’ottica di maggiore fruibilità dello stesso per i cittadini di Barletta.

«Tali interventi sono inderogabili perché riguardano la sostituzione di alcuni impianti e miglioramento della fruizione con percorsi tattili – precisa il presidente del Consiglio di amministrazione di Bar.S.A. S.p.A. dott. Alfonso Maria Mangione – e siamo consapevoli del disagio che un tempo di chiusura più lungo avrebbe generato a una cerniera così importante della città di Barletta. Per questo primo intervento dunque, al quale ne seguiranno altri, abbiamo valutato e pianificato il minor tempo possibile di lavorazione senza alcuna eccezione alla qualità. Puntiamo come di consueto alla massima efficienza».