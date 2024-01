Un girone dopo, è cambiato il mondo. Quello del Barletta, che ritrova a quattro mesi dalla partita di andata, vinta per 2-1 con rete di Di Piazza su calcio di rigore e annesso botta e risposta tra giocatori e dirigenti che festeggiano e tribuna il Santa Maria Cilento. Lo fa con prospettive ampiamente differenti da quelle dei piani alti offerte dalla seconda giornata della competizione, quella dell’esordio casalingo al Puttilli. Lo fa con la consapevolezza di chi ha saputo incamerare solo due punti nelle ultime sette partite, ha cambiato pelle nell’organico e in panchina e oggi si trova al sestultimo posto, in zona playout. Di fronte al campo sportivo Antonio Carrano di Santa Maria di Castellabbate domenica 14 gennaio alle 14.30 – con diretta tv sul canale 18 e social via Facebook e Youtube su Telesveva – ci saranno due squadre separate da tre punti in favore dei biancorossi. Nello specchietto retrovisore di Basanisi e compagni c’è la sconfitta casalinga con la Paganese, incassata nonostante un buon secondo tempo. Intanto ai microfoni di Pur Barlet, trasmissione di approfondimento in onda ogni venerdì alle 20.30 su Telesveva, l’ex allenatore biancorosso Ciro Ginestra ha raccontato le sue sensazioni a un mese dalle dimissioni.

Quella di Andria citata da Ginestra resta l’ultima sconfitta esterna del Barletta. Il ruolino fuori casa nelle ultime due partite è di altrettanti pareggi, contro Casarano e Fasano. Il presente impone di fare punti e di riavviare il motore contro un avversario che in casa ha un rendimento speculare a quello dei biancorossi in trasferta: due vittorie, tre pareggi, quattro ko. Capitolo formazione: con Ngom che potrebbe tornare a disposizione e La Monica recuperato, la coperta in attacco è meno corta. Probabile la conferma del 3-5-2 con Capone a guidare la linea difensiva. 140 i biglietti a disposizione nel settore Ospiti.