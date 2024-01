Prima sconfitta nel nuovo anno per il Frantoio Muraglia Barletta Basket, che cede per 58-79 al più concreto e continuo Canusium che conquista con pieni meriti l’intera posta in palio.

Gara in equilibrio solo per i primi quindici minuti. Nel primo quarto biancorossi e canosini sono protagonisti di continui sorpassi e controsorpassi: realizzano Gambarota e Serino per Barletta, mentre gli ospiti si affidano a Ordine e a Floreani(16-16). Dopo un iniziale equilibrio nel secondo periodo, Canusium prende progressivamente le misure e le redini della sfida. Attacchi poco incisivi e ordinati invece per capitan Falcone e compagni che vanno sotto di tredici lunghezze all’intervallo(24-37).

Al rientro dagli spogliatoi, è ancora Canusium ad uscire meglio dai blocchi. Due canestri consecutivi di Caceres e una tripla di Mastrodonato provano a scuotere Barletta, ma Ordine e Pallara rispondono immediatamente. Allungo di Canusium che trova punti importanti anche con Murolo e il rientrante Migliori(41-64). Ultimo quarto valido solamente per le statistiche e di amministrazione per gli uomini di Ciociola fino alla sirena che chiude la gara(58-79). Sconfitta pesante ma che non toglie certezze al gruppo, già proiettato verso la seconda sfida consecutiva tra le mura amiche in programma contro Castellaneta domenica prossima.

IL TABELLINO DI FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET-CANUSIUM BASKET 58-79(16-16; 8-21; 17-27; 17-15)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella, A.Delvecchio, Mastrodonato 6, Serino 11, Doronzo, M.Delvecchio, Caceres 6, Falcone 6, Rizzi 4, Liso, Mastrofilippo 2, Gambarota 23. All.Scoccimarro

CANUSIUM BASKET: Floreani 11, Murolo 16, Ordine 22, Pallara 13, Romano 2, Mansi 2, D’Amico, Bucciol 6, Santangelo, Migliori 7. All.Ciociola

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Ago Nanula