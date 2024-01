Cade la Nelly Volley nel confronto sportivo in trasferta contro la Dinamo Molfetta. La giovane compagine allenata da coach Pino Filannino cede alla più quotata ed esperta compagine di Marzocca, costruita per puntare alla promozione in Serie B2 e seconda in classifica dietro Terlizzi.

Approccio non malvagio per le biancazzurre, in grado di mettere in campo buone trame di gioco e di rispondere colpo su colpo ad inizio gara a una Molfetta trascinata da Fracchiolla e Lazizzera. Nei momenti clou del primo set, tuttavia, la Dinamo riesce ad incidere maggiormente e a chiudere a proprio favore sul 25-18. Nel secondo parziale, ancora una buona Nelly nei primi scambi, trascinata da Rebecca Lopopolo in buono stato di forma. Molfetta riesce però progressivamente e saldamente a prendere le redini e ad allungare grazie al 25-17. Nel terzo set, scambi a senso unico e che premiano la formazione di casa, abile a chiudere sul 25-8 e ad aggiudicarsi con merito l’intera posta in palio. Domenica prossima primo di due turni di fila al ”PalaDisfida”: si comincia con Nelly Volley-Adriatica Trani.