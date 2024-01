Chiudere la partita con un clean sheet. Al Barletta non succedeva dal 5 novembre: vittoria per 2-0 sul campo del Rotonda. Dopo quella trasferta a colpire la porta biancorossa erano state Gravina, Fidelis Andria, Team Altamura, Casarano, Martina, Fasano, Angri e Paganese. Totale: 18 centri al passivo in 8 partite. Per questo lo 0-0 sul campo del Santa Maria Cilento è accolto con positività da Vincenzo Camilleri, guida della difesa a 3 varata da Bitetto.

Dopo un impatto non semplice al ritorno a Barletta dopo l’anno e mezzo in C tra il 2013 e il

2014, Camilleri ha espresso nella trasferta campana la sua miglior prestazione. Ha vinto il duello molto fisico con Tedesco e ha anche sfiorato il gol della possibile vittoria.

Parole di chi convive da tempo con un problema alla mano. Manifestato anche a partita in corso a Santa Maria dì Castellabate.

La vittoria manca al Barletta da otto partite. Se in casa lo score è di quattro ko di fila in trasferta la squadra ha sommato tre pareggi consecutivi. Confermarsi in valigia da viaggio nella sfida salvezza sul campo del Gallipoli, domenica prossima ancora in diretta su Telesveva, diventa allora una necessità.