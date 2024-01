“Quello dell’ambiente è il tema dei temi per la città di Barletta, l’abbiamo sempre sostenuto e non possiamo che ribadirlo. Per questo motivo – questa la nota diffusa dal gruppo consiliare del Partito Democratico in risposta al documento dell’associazione diffusa negli scorsi giorni – appoggiamo in maniera convinta la proposta dell’associazione “Uniti x l’ambiente” di convocare un consiglio comunale monotematico per discutere di tutti i temi relativi all’ambiente e alla salute dei cittadini”. Così i consiglieri comunali del Partito Democratico.

“Già nelle nostre osservazioni al Documento Unico Programmatico 2024-2026 – spiegano i dem – avevamo posto l’accento sulla necessità da parte di tutta la comunità di gestire i processi industriali valutando le conseguenze del loro impatto ambientale. Il 2024 segnerà la scadenza delle Autorizzazioni Integrate Ambientali alle grandi aziende presenti sul territorio cittadino e il Comune deve affrontare il tema rendendosi promotore di un tavolo di concertazione con tutti gli Enti istituzionali competenti (a cominciare dalla Regione Puglia), il management delle aziende interessate e il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste locali, a iniziare da quelle che in questi anni si sono rese promotrici di concrete azioni di monitoraggio dell’aria e di ricerca scientifica a supporto dell’amministrazione pubblica”.

“Alla luce di questo – proseguono i democratici – non possiamo che supportare la proposta dell’associazione “Uniti x l’ambiente” di convocare un consiglio comunale monotematico così come non possiamo che supportare tutte le iniziative rivolte alla tutela della salute dei cittadini. È nostro compito – concludono i dem – far si che la discussione sia ampia e coinvolga tutta la cittadinanza, ci sono in gioco il futuro della città, il suo modello di sviluppo economico e, cosa più importante di tutte, la salvaguardia della nostra salute”.