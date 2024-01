Il Barletta non sa più vincere, anzi, perde l’ennesimo scontro diretto in ottica salvezza. Finisce 1-0 per il Gallipoli ultimo della classe il match valevole per la terza giornata di ritorno di Serie D. Crisi nera per i biancorossi, sempre più invischiati nei bassifondi della classifica.

Tabellino

GALLIPOLI (3-4-1-2): Dima; Trinchera, Fruci, Monteleone; Miggiano, Montagnolo, Donnarumma, Benvenga; Colazzo(76’Bacca); Kapnidis(76’Zappacosta), Munoz. A disposizione: De Donno, Marocco, Thiam, Pissas, Mancino, Sliti, Mariano. All.Cavallaro

BARLETTA (3-5-2): Sapri; Lacassia, Camilleri(67’Caputo), Capone; Rizzo, Schelotto(75’Basanisi), Bramati(72’Cafagna), Fornaro(75’Belladonna), Inguscio; Diaz, La Monica(88’De Marco). A disposizione: Bufano, Sepe, Basanisi, Lippo, De Marino. All.Bitetto

Arbitro: Cortale di Locri

Reti: 16’Miggiano

Note-Angoli 1-3. Ammoniti: Inguscio, Benvenga, Lacassia, Capone, Camilleri, Mariano

Primo Tempo

1’Buona chance per il Gallipoli con Kapnidis che controlla e si gira in area, tentativo alto.

5’Rizzo crossa al centro dall’out di destra ma La Monica non arriva sul pallone da buona posizione.

16’Vantaggio Gallipoli. Miggiano raccoglie un colpo di testa di Schelotto e calcia dal limite dell’area. Nulla da fare per Sapri.

31’Ci prova il Barletta con un’azione insistita culminata con una conclusione di Schelotto, ma c’è la respinta della difesa.

35’Punizione insidiosa di Bramati, Dima pasticcia poi ritrova il pallone.

45’Finisce 1-0 per il Gallipoli il primo tempo.

Secondo Tempo

48’Kapnidis penetra in area e calcia, palla sull’esterno della rete.

54’Grande occasione per Rizzo che approfitta un rimpallo favorevole, entra in area e calcia, respinge Dima con il piede.

55’Se lo divora Kapnidis. L’attaccante riceve da Munoz e arriva alla conclusione dal centro dell’area, palla alta.

67’Ancora Kapnidis con un tiro in diagonale, risponde Sapri.

71’Cross di Inguscio e colpo di testa di Schelotto che non inquadra la porta.

80’Ci prova il neo entrato Bacca per il Gallipoli, ma conclusione fuori misura.

85’Doppia opportunità per il Barletta: prima è Diaz a trovare un super Dima, poi il portiere ospite è bravo nuovamente ad opporsi a La Monica.

96’Finisce 1-0 tra Gallipoli e Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice