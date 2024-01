“Sergio Bruni rappresenta il background sonoro della mia infanzia e della mia

prima adolescenza. Era la musica che si ascoltava durante i pranzi familiari nel

quartiere di origine di mia madre, i Quartieri Spagnoli a Napoli, e che mi ha

accompagnato per molto tempo: però ne sono stato un fruitore passivo perché sì, la

ascoltavo però forse non la ascoltavo nemmeno, la subivo, non nel senso negativo,

ma proprio in quello etimologico del termine. Le sue canzoni hanno accompagnato

per un paio di generazioni la mia storia familiare e dunque omaggiando il grande

artista avrei preso spunto per un tributo al mondo che mi ha generato e regalato i

mezzi per esprimermi.”

Lo scorso febbraio Raiz ha pubblicato “Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte”,

omaggio intimo e rispettoso a Sergio Bruni , uno dei cantanti partenopei più

popolari del secolo scorso, definito da Eduardo De Filippo “la voce di Napoli” e che

più lo ha influenzato nel corso della sua carriera . Un lavoro appassionato, tra

narrazione e suono, che lo ha visto in tour per l’Italia con l’esecuzione dei più famosi

brani di Bruni eseguiti insieme ai membri dei Radicanto, gruppo pugliese , in qualità

di musicisti e arrangiatori: Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe ai liuti, Francesco

De Palma alle percussioni, Giovanni Chiapparino alla fisarmonica e Giorgio Vendola

al contrabbasso.

Domenica 21 gennaio, con porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30, sarà

protagonista con il suo gruppo del nuovo appuntamento della 40.ma Stagione

Musicale di Cultura e Musica G. Curci – ETS , presso il Teatro Curci di Barletta .

Raiz è un artista poliedrico che viaggia tra musica e cinema. Leader e voce degli

Almamegretta , negli ultimi anni si è affermato anche come attore recitando in vari

film ( Passione di John Turturro; Ammore e Malavita dei Manetti Bros; Mixed by Erri

di Sidney Sibilia) e fiction ( Mare Fuori ) che lo ha portato alla ribalta come attore e

musicista

Quello di domenica sarà un concerto accorato, tra narrazione e suono, dedicato alla

musica scritta e interpretata da Sergio Bruni, un autore a cui Raiz si sente molto

vicino “ Amo tutta la musica classica napoletana, eppure SergioBruni mi muove un

battito di cuore in più: il fraseggio, l’accento, la sua non so quanto consapevole

organicità alla canzone mediterranea tutta me lo fa sentire parente: io, che ho

sempre cercato di allargare gli orizzonti del Golfo, sciacquando i miei panni nel​

Mediterraneo sud-orientale, sento il bisogno oggi di tornare all’origine

attraversando il suo repertorio da autore. Peccato che non ci sono più mia madre e

mia nonna, che più di tutti avrebbero amato sentirmi cantare le sue canzoni: spero

che vogliano, da dove sono, benedire il mio rispettoso e timoroso tributo a uno dei

maggiori artisti del secolo scorso”.

Raiz prosegue a Barletta il suo tour di presentazione dell’album omaggio a Sergio

Bruni “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte” a conclusione di un anno pieno di

impegni che ne hanno messo in evidenza la grande versatilità e preparazione, dalla

musica alla tv, passando per il cinema. Fresco della Targa Tenco con gli

Almamegretta per il miglior album in dialetto con “Senghe”, nel 2023 Raiz è anche

tra i personaggi-chiave della fortunata serie “Mare Fuori” – oltre 50 milioni di

streaming audio della colonna sonora e per le tre stagioni complessivamente 110

milioni di streaming video su Raiplay – dove veste i panni di Don Salvatore Ricci e di

cui è anche autore di tre dei brani della colonna sonora tra cui “Ddoje Mane”, sigla

finale di ogni episodio.

Info: 3803454431; www.culturaemusica.it ; asscurci ​