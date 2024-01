Il Comune di Barletta, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 2/20 cosi come già fatto dalla maggior parte dei Comuni pugliesi, ha reinserito sul territorio di provenienza alcuni cani dopo la sterilizzazione e l’inserimento in anagrafe canina.

I cani, peraltro valutati anche da un veterinario comportamentalista, non costituiscono alcun pericolo per i cittadini poiché non socializzati con l’uomo di cui temono la vicinanza, per questi motivi non avrebbero avuto nessuna possibilità di adozione in canile ed avrebbero peggiorato il loro già fragile equilibrio psichico.

Ringraziamo la Lega Nazionale per la Difesa del Cane che ha fortemente sostenuto questa importante iniziativa segno di civiltà e rispetto per gli animali e che si occuperà di alimentarli e monitorarli.

I cittadini non avranno nulla da temere e siamo certi della loro collaborazione in questo percorso di pacifica convivenza tra uomini ed animali entrambi abitanti a pieno titolo del nostro territorio.

Si coglie l’occasione per invitare ancora una volta i possessori di cani a raccogliere le deiezioni animali nelle modalità previste dalla normativa vigente.