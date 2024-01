Cerca rinforzi per cambiare rotta in classifica il Barletta, formazione che ha ottenuto tre punti nelle ultime nove partite nel girone H di Serie D e che oggi occupa la tredicesima posizione in classifica nella competizione con 22 punti. Il club biancorosso è vicino all’acquisto di Steeve-Mike Eyango, centrocampista classe 2001 del Giugliano (tre presenze nel girone C di Serie C in stagione). Francese, Eyango in passato ha giocato anche tre partite con il Genoa in Serie A nella stagione 2020/21. Nel suo curriculum anche quattro presenze in B con il Cosenza e 9 in C con il Rimini. Trattativa avanzata e vicina alla chiusura. Nelle prossime ore dovrebbe firmare anche un rinforzo under: si tratta del laterale francese Merit Mulonga Alpha-Glodi Kondila, classe 2005 in prova da diversi giorni.