Una prova gagliarda, continuativa per tutti i quattro set e da grande gruppo consente alla Nelly Volley di aggiudicarsi il derby della Bat contro l’Adriatica Trani e di tornare al successo, conquistando i primi tre punti davanti al proprio pubblico.

Approccio positivo per capitan Pinto e compagne, spinte dal caloroso pubblico del ”PalaDisfida”. La Nelly comincia bene e si rende protagonista di ottime giocate, chiudendo a favore la prima contesa sul 25-19. Appassionante anche il secondo set, segnato dalla voglia della Nelly di essere continua sul piano del gioco e dal parallelo tentativo di Trani di pareggiare il computo totale. Il 25-23 consente alle barlettane di andare sul 2-0 e di dare ulteriore dose di consapevolezza a tutto il gruppo. Nel terzo set Trani è abile a reagire e a riuscire a riaprire la contesa grazie al 21-25, ma nulla da fare nel quarto periodo. A vincere è la voglia di un gruppo giovane, un gruppo in grado di togliersi soddisfazioni nonostante le inevitabili difficoltà dovute alla minor esperienza di un roster che, quasi nella sua totalità, non ha mai disputato un torneo di Serie C. Il 25-22 finale suggella una prova maiuscola: per la Nelly una domenica da incorniciare.