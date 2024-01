«Una nuova scuola materna sorgerà in via don Michele Tatò, nel quartiere Settefrati. Attendiamo solo il via al cantiere per i primi di febbraio». Ad annunciarlo sui social il sindaco di Barletta, Mino Cannito. Finanziata con fondi PNRR, nell’ambito dell’avviso riguardante la costruzione di asili nido e scuole dell’infanzia, la scuola sarà composta da tre sezioni. «Un presidio importante d’istruzione e legalità – lo definisce lo stesso Cannito – che fornirà un servizio essenziale per la vita delle famiglie residenti».