Giorni importanti per il futuro del Barletta 1922 per quanto riguarda possibili sviluppi societari. Dopo le ultime interloczioni dai risvolti positivi tra Dimiccoli ed esponenti della vecchia cordata societaria, è in programma nelle prossime ore un nuovo incontro tra le parti per fare il punto della situazione e trattare per un affiancamento e un successivo passaggio di consegne alla fine della stagione. La sensazione è che tutte le componenti si muoveranno gradatamente per non trascurare alcun dettaglio e condurre in porto una trattativa che resta comunque complessa.

Una situazione che, inevitabilmente, coinvolge la tifoseria organizzata barlettana che, in vista della sfida contro il Nardò in programma il 28 novembre, ha programmato di entrare nello stadio ventidue minuti dopo l’inizio del match, tanti quanti, si legge nel comunicato della curva nord biancorossa, ”gli impietosi punti conquistati sul campo per via delle prestazioni indegne della nostra squadra e per manifestare dissenso verso la scellerata gestione societaria”. Iniziative da intraprendere, si legge in chiosa nel comunicato, che ”non finiranno finché questa società con a capo Vaccariello e Dimiccoli non ceda le quote societarie”. Parole chiare e di manifesto disappunto nei confronti dell’attuale gestione e che fanno seguito alle forme di protesta riscontrate nelle scorse settimane.

Intanto, prosegue la preparazione dei biancorossi in vista del match di domenica prossima contro il Nardò. Nel gruppo guidato da Bitetto anche Steeve-Mike Eyango, ufficializzato nella giornata di ieri: per il centrocampista franco-camerunense ultime esperienze con Siena, Rimini e Giugliano.

A cura di Giacomo Colaprice