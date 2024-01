Giovedì di presentazioni in casa Barletta. Prime parole da calciatore biancorosso per il centrocampista Steeve-Mike Eyango: 22 anni, arriva dal Giugliano (Serie C, girone C) e in passato ha giocato in A con il Genoa, in B a a Cosenza e in C a Rimini. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Telesveva.

Ad accompagnare Eyango in conferenza stampa il ds biancorosso Marcello Pitino, che ha annunciato altri rinforzi e commentato le frizioni con la tifoseria. Domenica intanto al Puttilli arriverà il Nardò, secondo in classifica. Questa la sua intervista rilasciata ai microfoni di Telesveva.