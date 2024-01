Secondo successo consecutivo per una Nelly Volley che dà continuità all’affermazione contro Trani e supera, in un ”PalaDisfida” caloroso, la Pm Potenza, salendo al settimo posto in classifica.

Gara ben approcciata dalle ragazze di coach Pino Filannino al cospetto di una squadra in salute e a caccia, al pari delle barlettane, di punti pesanti in ottica salvezza. Approccio positivo per la Nelly Volley che si aggiudica il primo set per 25-18 e poi replica, senza particolari patemi, con il 25-15 che chiude il secondo parziale. La gara non è comunque finita e le lucane hanno il merito di approfittare di qualche errore di troppo del giovanissimo gruppo biancazzurro e a riaprire la partita(22-25). Nel quarto set, la gara diventa ancora più bella, con il tentativo di capitan Pinto e compagne di chiudere la contesa e quello parallelo delle ospiti di mandare la gara al tie-break. Il 27-25 finale fa esplodere il pubblico barlettano e consegna tre punti importanti e meritati a tutto il gruppo. Domenica prossima altra sfida importante in quel di Corato, che le ragazze cercheranno di preparare con attenzione alla ripresa degli allenamenti fissata per lunedì.