“Ho sempre più difficoltà a trovare le parole per commentare l’ennesimo atto di vandalismo che ha colpito una struttura pubblica utilizzata da tutta la cittadinanza soprattutto dai disabili. Ancora una volta devo denunciare la barbara inciviltà di qualche irresponsabile che ha danneggiato il servoscala del Sottovia di via Imbriani causandone il suo momentaneo fermo. A causa del suddetto irresponsabile il servoscala sarà inutilizzabile per alcuni giorni finchè non sarà disponibile il pezzo che è stato danneggiato e che abbiamo già richiesto.

Agli incolpevoli cittadini chiedo pertanto un po’ di pazienza. Il servoscala tornerà fruibile nel più breve tempo possibile.

A chi si è comportato in un modo così irragionevole e incivile chiedo il perché di un atto che procura un disagio a tutti i barlettani e un danno economico alla città. Ma so perfettamente che per questa domanda non esiste una risposta intelligente e degna di comprensione”.

Tuttavia, i barlettani disabili hanno più volte ribadito agli amministratori che i servoscala non sono la soluzione più idonea, visti gli atti vandalici che costringono ad una loro frequentissima sostituzione, oltre ad altre oggettive difficoltà pratiche arrecate da questo strumento.