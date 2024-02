Il mondo della musica si anima con la nuova e affascinante Rassegna ApuliaSuona 6° edizione 2024-‘Contemporary Sound’ curata dall’Associazione Culturale Beathoven, con 4 eccezionali eventi, Rassegna vincitrice del Bando dedicato alle Nuove Produzioni discografiche del Nuovo Imaie, con una serie di spettacoli che abbraccia la diversità e l’innovazione sonora con straordinari Artisti emergenti del nostro territorio, con proposte che vanno dal Jazz alle contaminazioni sonore. La Rassegna che si terrà presso l’Auditorium GOS nei giorni 8, 15, 22 e 29 febbraio, presenta una selezione di artisti di spicco che portano avanti la tradizione musicale in modi sorprendenti e avvincenti. Tra le stelle di questa rassegna emergono quattro concerti unici, ognuno dei quali offre un’esperienza sonora indimenticabile. Si inizia giovedì 8 febbraio con “On My Path”. Il primo concerto della rassegna, “On My Path” con Antonio Simone Jazz Trio (Antonio Simone – pf. Angelo Verbena – c.basso e Marcello Spallucci – batteria) apre le porte a un viaggio attraverso il mondo del jazz contemporaneo. Antonio Simone, con la sua maestria alla chitarra jazz, guida il trio in un’esplorazione sonora che fonde ritmi audaci, improvvisazione virtuosa e melodie avvincenti. On My Path pone l’attenzione sulla ricerca musicale e sull’originalità che ne deriva grazie all’ utilizzo di un linguaggio che nella moderna musica jazz dà vita ad una produzione che mette al centro dell’attenzione, non solo la stessa materia musicale, ma che sia un connubio tra Musica e Filosofia. Accompagnato da un ritmo pulsante e da armonie sofisticate, il trio offre una performance che trasporta il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la vastità del linguaggio jazzistico moderno. A seguire, giovedì 15 febbraio, è la volta di “Re-Imagining Aria”. Il secondo concerto, “Re-Imagining Aria” con il Duo Re-Imagine composto dai musicisti Dario Savino Doronzo alla tromba e flicorno e Pietro Gallo al pianoforte, rappresenta un’innovativa reinterpretazione di arie classiche attraverso un prisma contemporaneo. Omaggiare il passato per dialogare con il presente è il movente ambizioso del progetto. Il duo, composto da strumentisti virtuosi, mescola tradizione e sperimentazione, proponendo un repertorio di ampio respiro che abbraccia nuove esplorazioni sonore in cui si amalgamano classicità e modernità. L’abilità tecnica dei musicisti si unisce a una visione creativa, creando un’esperienza che sfida le aspettative e offre una prospettiva unica sull’eredità musicale classica. Giovedì 22 febbraio è la volta di “Apulian Soundscapes”. Il terzo concerto, “Apulian Soundscapes”, con il Duo Riccardo Lorusso alla chitarra e Roberto Fasciano al pianoforte, ci porta in un viaggio attraverso i paesaggi sonori della Puglia. Questo affascinante duo esplora la ricchezza della tradizione musicale apuliana, mescolando radici folkloristiche con sonorità contemporanee. Le loro composizioni intrecciano melodie avvolgenti con ritmi coinvolgenti, creando una sinfonia che cattura l’essenza della cultura musicale della regione. Gran finale giovedì 29 febbraio con “The Universe Within Us” e Rhodan. Concludendo la rassegna in modo magistrale, “The Universe Within Us” con Rhodan (nome d’arte del fisarmonicista, pianista ed esperto di live electronics Antonio Rosa) offre una performance avvincente che esplora la connessione tra l’universo e l’essenza umana. Rhodan, un visionario musicista e compositore, guida il pubblico in un viaggio astrale attraverso suoni eterei e composizioni evocative. Questo concerto, arricchito da elementi visivi e sonori straordinari, trasporta gli spettatori in un mondo di riflessione e contemplazione.

In conclusione, la rassegna di musica contemporanea di Beathoven, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura (FUS), la Regione Puglia e con il contributo del NUOVO IMAIE, si presenta come un’opportunità unica per immergersi in una varietà di stili musicali innovativi e sorprendenti. Con artisti che spaziano dal jazz alla reinterpretazione classica e dalle radici folk ai confini dell’astrale, questa serie di concerti promette di soddisfare i gusti di ogni appassionato di musica alla ricerca di nuove frontiere sonore.

Abbonamento a 4 concerti 10 euro. Biglietto singolo 5 euro. Auditorium GOS, Viale Marconi 41 Barletta. Porta ore 18.30, inizio ore 19. Info acquisto abbonamenti e biglietti al 3247994620.