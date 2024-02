Ricorre il 521° anniversario della Disfida di Barletta. Puntualmente allestito, dal Comune di Barletta, il cartellone di eventi rievocativi che, dalla giornata odierna sino al 18 febbraio prossimo, rappresenteranno una interessante occasione per approfondire la conoscenza della città, particolarmente il borgo antico fedelmente addobbato e l’evocativo patrimonio storico/monumentale.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli, commentano:

“Anche per l’anno corrente attribuiamo il giusto valore alla ricorrenza della Disfida di cui abbiamo apprezzato, la scorsa estate, lo spettacolare certame rientrato a pieno titolo tra i grandi eventi promossi dall’Amministrazione comunale”

Per la sessione “invernale” 2024 si è scelto di programmare un cartellone di eventi multidisciplinari. C’è l’inedita “Disfida in un reel”, a cura dell’Ufficio Cultura comunale, con la partecipazione di artisti e istituti scolastici che presenteranno per la prima volta clip a tema nel teatro “Curci”.

“Vini in cantina” prevede degustazioni di produzioni tipiche nella celebre Cantina della Sfida, mentre “Giocando con la storia”, offrirà coinvolgenti percorsi animati in città con rievocazioni di momenti storici. Completano il programma gli ingressi gratuiti ai beni culturali, con visite guidate, e gli approfondimenti storico documentali con una mostra documentaria nella biblioteca “Loffredo”.

Rilevante nella definizione del cartello la proficua collaborazione con le associazioni culturali, professionali e produttive locali. Il tutto senza rinunciare ovviamente a vivacizzare l’immagine urbana che, immancabilmente richiamerà nell’immaginario l’epico confronto del 1503, preludio dello spirito nazionale e dell’Unità d’Italia”.

Di seguito il programma dettagliato:

LA DISFIDA DI BARLETTA, 521° Anniversario

9-18 febbraio 2024

ore 9.00 – 13:00 16:00 – 18:00 Biblioteca Comunale “S. Loffredo” – Emeroteca

LA DISFIDA NEI LIBRI

Mostra documentaria sulla Disfida di Barletta

A cura della Biblioteca Comunale “S. Loffredo”

13 febbraio 2024

Ore 18.30 – Teatro Comunale G. Curci

LA DISFIDA IN UN REEL

Clip sulla Disfida di Barletta

Presenta Christian Binetti

Organizzazione Reel Francesco Delvecchio

Con la partecipazione di artisti e scuole di Barletta

A cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Barletta

16 -17 febbraio 2024

ore 18.00 – 22:00 Cantina della Sfida

VINI IN CANTINA

Degustazioni vini a cura della Cantina Sociale di Barletta, Cantine Bardulia, Consorzio per la tutela del vino Doc Rosso Barletta

18 febbraio 2024

ore 19.00 Itinerante

GIOCANDO CON LA STORIA

Percorsi animati in città

Echi di Disfida tra animazione di strada e rievocazione di particolari momenti storici. Percorso animato per le vie del centro con partenza dal Castello con la partecipazione di saltimbanchi, mangiafuoco, trampolieri e giocolieri, artisti di strada, figuranti. Esibizioni in movimento e a piè fermo”. Percorso: Castello, Via Cavour, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Via Nazareth, Via Cialdini, Via Duomo, Castello.

A cura delle Associazioni I FIERAMOSCA, I BRANCALEONE

INGRESSO GRATUITO AI BENI CULTURALI

con visite guidate

in collaborazione con le Associazioni The Walkers, Virgilio, Archeobarletta, Centro Turistico Giovanile “Leontine”.

PALAZZO DELLA MARRA, CASTELLO, CANTINA DELLA SFIDA

DOMENICA 11 febbraio 2024

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

MARTEDI’ 13 febbraio 2024

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Le vie del Centro Storico e del centro cittadino saranno addobbate con scudi e bandiere.