Individuare in modo ancor più precoce lesioni o tumori accorciando i tempi dell’esame diagnostico, migliorando la qualità d’immagine e diminuendo l’impatto delle radiazioni per i pazienti. Sono le importanti novità che arrivano all’interno dell’unità di medicina nucleare, completamente ristrutturata, dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta che da oggi ha una nuova pet tac digitale.

Una delle prime in Puglia che rendono il reparto uno dei più innovativi di tutta la regione. La nuova pet tac digitale sostituisce quella in uso sin dal 2009. Durante tutta la ristrutturazione del reparto, tra le altre cose, non c’è mai stata interruzione del servizio. Ed i vantaggi, da oggi, saranno molteplici per l’utenza.

Costo complessivo dell’attività di riqualificazione, comprensivo dell’acquisto del macchinario, è stata di oltre 3 milioni di euro finanziati con fondi POR Puglia Fesr 2014-20. Il “Dimiccoli” resta nella ASL BT sempre più centro vocato all’oncologia.

Il servizio su News24.City.