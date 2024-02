Una prestazione negativa dal primo all’ultimo possesso costringe il Frantoio Muraglia Barletta Basket a una battuta d’arresto nell’impianto della Scuola di Basket Lecce.

Gara mai in discussione, quella che ha visto la formazione salentina dettare i propri ritmi sin dalle fasi iniziali del match. Il Frantoio Muraglia Barletta Basket, poco incisivo e parso contratto, non è riuscito a recuperare l’immediato gap prodotto dai locali. Canovaccio che non è cambiato nel corso dei successivi periodi, nonostante i 19 punti di Serino e i 13 di Gambarota, con Lecce che è riuscito a condurre la contesa dalla propria parte fino alla sirena dell’ultimo quarto. Un ko da archiviare per Barletta che, dopo il turno di riposo previsto dal calendario, ospiterà al ”PalaDisfida” una Pallacanestro Molfetta in piena corsa per i playoff.

IL TABELLINO DI LSB LECCE-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 75-53

LSB LECCE: Fumaneri 19, F.Durini 15, Shvets 14, Mocavero 12, Cantagalli 4, Coppola 4, Prete 3, Laudisa 2, Malagnino 2, Capoccia, Zezza, A.Durini n.e. All.Leopizzi

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Serino 19, Gambarota 13, Zustovich 6, Liso 6, Caceres 4, Mastrodonato 3, Falcone 2, A.Delvecchio, Mastrofilippo, Fiorella, Rizzi, Doronzo n.e. All.Scoccimarro