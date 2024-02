Non c’è solo Team Altamura-Fidelis Andria, match che Telesveva trasmetterà in diretta sul canale 18 e sui social via Facebook e Youtube, nell’assortito menù di derby proposto dal programma della 23esima giornata nel gruppo H di Serie D. A rubare l’occhio ci sono infatti anche gli altri due incroci tra pugliesi. Molto sentito quello tra Gallipoli e Nardò, che mette a confronto una formazione penultima ma reduce dalla vittoria sul campo del Matera prima della sosta e il team di Nicola Ragno, voglioso di riscattare la sconfitta casalinga con il Casarano che nei fatti ha impedito l’aggancio alla vetta. In campo alle 15, stesso orario di gioco di Martina-Palmese, confronto tra l’altra seconda della classe e la formazione che nel 2024 ha fatto più punti di tutti: ben 11 in cinque gare per i campani, ruolino che ha permesso di salutare la zona playout. Al Puttilli di Barletta sarà invece la domenica degli ex: prima sfida al Matera dopo l’addio per Salvatore Ciullo, terzo allenatore in pochi mesi nella travagliata annata biancorossa, mentre dall’altro lato a guidare l’attacco della squadra di Gigi Panarelli ci sarà Saveriano Infantino. 18 reti in 71 partite in un triennio al Puttilli, passato raccontato ai microfoni di Telesveva nel corso di Pour Barlet.

A chiudere la giornata alle 15.30 ci sarà Fasano-Gelbison, sfida tra due squadre nella comfort zone della classifica oggi divise da due punti in favore dei pugliesi. Quattro invece i match in programma alle 14.30: un elenco guidato da Casarano-Gravina, terzo e ultimo derby di giornata. La squadra di Giuseppe Laterza, quarta a quota 37 punti, arriva da 14 giorni avviati con la vittoria di Nardò e proseguiti con la separazione dal ds Francesco Montervino. Di fronte un avversario penultimo ma capace di fermare negli ultimi due turni prima la Fidelis Andria e poi l’Altamura. Continuità è la richiesta al weekend del Bitonto, vittorioso nell’ultimo confronto con il Barletta ma atteso dalla delicata trasferta di Pagani. Viaggio in Campania anche per il Manfredonia, privo dello squalificato Giacobbe e ospite del fanalino di coda Santa Maria Cilento. Incrocio per evitare la presenza in zona playout tra Angri e Rotonda.