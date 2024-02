Due gol per ripartire, mettere alle spalle tre mesi senza vittorie e credere nella salvezza diretta. Effetti del 2-0 inflitto dal Barletta al Matera. Nella domenica del Puttilli c’è stato spazio anche per il primo gol in biancorosso di Vincenzo Camilleri.

Ci aveva messo la faccia già a Bitonto, dopo la partita più brutta del campionato biancorosso, Camilleri. Era stato lui il primo a chiedere a se stesso e ai compagni di squadra un’inversione di rotta, con la retrocessione diretta distante un solo punto. È stato lui a raccontare lo stato d’animo dello spogliatoio dopo il successo sul Matera.

Poche parole e tanti fatti. Questo il mood dello spogliatoio.

Parole da capitano, che hanno preceduto di 48 ore la polemica relativa a chi quella fascia l’ha spesso indossata in stagione: Ezequiel Schelotto. Rimasto in panchina con il Matera, assente martedì alla ripresa degli allenamenti perché in permesso. Nella stessa serata non è passata inosservata una sua foto a San Siro in occasione di Inter-Atletico Madrid, scatto poi rimosso dai social ma circolato su smartphone e bacheche dei tifosi. Nel tridente anti-Matera c’è stato spazio per una bella sorpresa: il giovane Pulina.

Domenica sarà sfida alla Gelbison, formazione in nona posizione a quota 30 punti. Camilleri, ex di una partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social, racconta l’atteggiamento da mettere in campo.